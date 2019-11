Schnee- und Regenmassen haben am Sonntag im Süden und Westen Österreichs für erhebliche Probleme gesorgt. In Oberkärnten, Ost- und Nordtirol kam es zu Lawinenabgängen, Verletzte gab es keine. In Salzburg haben die Bezirkshauptmannschaften Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden am Nachmittag wegen der Wassermassen eine Zivilschutzwarnung ausgegeben.

Dieses Video liegt auf YouTube