Die Wetterlage in Österreich bleibt weiterhin angespannt. Vom Dachstein über Totes Gebirge bis zum Hochschwab herrscht in der Steiermark "sehr große" Lawinengefahr, die höchsten Warnstufe. In Vorarlberg wurde die Lawinenwarnstufe auf Stufe 4 angehoben. Zugespitzt hat sich die Lawinensituation in Salzburgs Bergen, auch dort herrscht große Lawinengefahr. In Tirol ist die Lage unter Kontrolle.

Dieses Video liegt auf YouTube