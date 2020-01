Jener chinesischen Staatsbürgerin, die als Coronarvirus-Verdachtsfall aufgenommen worden ist, "geht es heute subjektiv und objektiv gut", sagen die behandelten Ärzte. Ob sie tatsächlich an dem Virus erkrankt ist, werden weitere Tests zeigen. Am Wiener Flughafen herrscht mittlerweile "erhöhte Aufmerksamkeit". Die Pläne für Krisenfälle liegen jedenfalls bereit. In China stieg die Zahl der Todesfälle indes weiter.

