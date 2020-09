Video: Wien kündigt weitere Lokalkontrollen wegen Corona an

Wien kündigt weitere Kontrollen in der Gastronomie bzw. in der Clubszene an. Im Fokus stehen dabei illegale Veranstaltungen, bei denen die Coronavirus-Regeln oft ignoriert werden. "Wir werden den Finger weiter draufhalten", versicherte Polizeipräsident Gerhard Pürstl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Der Stadtchef sprach sich indes erneut gegen eine Vorverlegung der Sperrstunde auf 22.00 Uhr aus und verwies auf andere Maßnahmen.

Dieses Video liegt auf YouTube