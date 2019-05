Eine Mutter (45) und ihre Zwillingstöchter (18) sind laut Gerichtsmedizin in ihrer Wohnung in einem Gemeindebau in Wien-Floridsdorf verhungert. Der Tod ist bereits Ende März oder Anfang April eingetreten, entdeckt wurden die Toten erst am vergangenen Dienstag. "Nach aktuellem Stand kann von einem Tod durch Verhungern ausgegangen werden", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

