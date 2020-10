Video: Wien steigt aus Corona-Krisenstab des Innenministeriums aus

Der Schlagabtausch zwischen Wien und Bund in Sachen Corona-Management hat am Donnerstag - vier Tage vor der Wien-Wahl - einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Stadt steigt aus dem im Innenministerium angesiedelten Krisenstab aus, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag sagte und dabei dem Innenressort auch vorwarf, mit Falschmeldungen zu operieren. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sowie FPÖ und NEOS übten scharfe Kritik an diesem Schritt.

