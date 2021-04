Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verlängert den Lockdown in Wien bis 2. Mai. Das gab er am Montagnachmittag bekannt. Für die Schulen dauern die Corona-Maßnahmen bis 25. April. Der Bürgermeister sprach von "unpopulären Maßnahmen". Kurze Zeit später zog auch die niederösterreichische Landesregierung mit, das Burgenland will noch abwarten.

