Video: Wien verhängt Maskenpflicht an beliebten Plätzen

Während Burgenland und Niederösterreich noch überlegen, ob sie den Kurz-Lockdown verlängern, und der Gesundheitsminister für freiwillige Osterruhe österreichweit appelliert, setzt die Gemeinde Wien einen weiteren Schritt in der Pandemie-Bekämpfung: Bereits ab Gründonnerstag gilt eine FFP2-Maskenpflicht an belebten und beliebten Plätzen in der Innenstadt. Die Bundeshauptstadt hat den für 1. bis 6. April vereinbarten "Ost-Lockdown" bereits bis zum Wochenende darauf verlängert.

