Österreich befindet sich seit Mitternacht zum zweiten Mal in einem Corona-Voll-Lockdown. Die Schulen haben den Unterricht an Ort und Stelle beendet, der Handel muss bis auf Ausnahmen ebenso schließen wie Friseure und andere Dienstleistungen mit Körpernähe. Die Hauptstadt Wien selbst zeigte sich am ersten Tag des Lockdowns von einer äußerst gemächlichen Seite.

