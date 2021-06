Video: Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker will Impfpflicht für Neuanstellungen im Sozialbereich

Nach dem Wiener Gesundheitsverbund soll eine Impfpflicht künftig auch für Neuanstellungen in Sozialeinrichtungen gelten. Das kündigte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwochabend in ORF-"Wien Heute" an. Die Ordensspitäler hatten beim Schritt des Gesundheitsverbundes in den vergangenen Tagen nachgezogen, und "es werden die Sozialeinrichtungen in Wien in den nächsten Tagen folgen", sagte Hacker.

