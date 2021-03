Video: Winterliche Woche mit Schnee bis in die Niederungen angesagt

Nach den teilweise frühlingshaften Wetterverhältnissen am Wochenende zeigt sich zu Wochenbeginn erneut der Winter dominant: Laut Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) vom Sonntag gibt es gleich am Montag kräftigen Schneefall bis in tiefe Lagen. Verantwortlich dafür ist eine Nordwestströmung, mit der höhenkalte und zunehmend feuchte Luftmassen nach Österreich gelangen. Dazu passen die Höchstwerte im einstelligen Bereich.

