Wahrscheinlich eine Gasexplosion in der Preßgasse in Wien-Wieden hat am Mittwochnachmittag vier Schwerverletzte und zahlreiche weitere Verletzte gefordert. Das Unglück ereignete sich gegen 16.35 Uhr. Die Polizei sperrte das betroffene Gebiet um die Margaretenstraße großräumig ab. Aus dem Gebäude wurden zehn bis 15 Menschen geborgen. Das Haus sei einsturzgefährdet.

