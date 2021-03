Video: Wr. Neustadt bereitet sich auf verstärkte Corona-Tests vor

In Wiener Neustadt sind am Mittwoch die Vorbereitungen auf die verstärkten Ausreisekontrollen und die damit verbundene Ausweitung der Testkapazitäten voll im Gang gewesen. So liefen etwa Arbeiten am Zehnergürtel, wo in einem ehemaligen Geschäftslokal ("Carnaby") eine dritte permanente Teststraße eingerichtet wird. Ab Freitag sollen in der Statutarstadt täglich 15.000 statt bisher 2.000 Untersuchungen durchgeführt werden können.

