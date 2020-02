Video: Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich steigt

In Österreich sind bis Samstagvormittag neun bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Das sagte Brigitte Zarfl, Ex-Gesundheitsministerin und Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium, bei einer Pressekonferenz von Mitgliedern des Einsatzstabes in Wien. Das in Niederösterreich positiv getestete Ehepaar hatte Kontakt mit einer Wiener Familie, die sich im Spital befindet.

