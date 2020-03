Video: Zahl der Coronavirus-Fälle in Österreich steigt: Die aktuellen Entwicklungen im LIVESTREAM

In Österreich steigt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen wie erwartet weiter an. Derzeit gibt es insgesamt zehn Covid-19-Erkrankte in Wien, Tirol, Niederösterreich, Steiermark und in Salzburg. Politik und Behörden informieren am Sonntag bei einer Pressekonferenz über die neuesten Entwicklungen - zu sehen hier im Livestream.

