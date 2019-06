Vermutlich bei einer Gasexplosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus der Preßgasse in Wien-Wieden am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr sind zahlreiche Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Aus dem Gebäude wurden zehn bis 15 Menschen geborgen. Unter einem Schuttkegel vor dem primär von der Gasexplosion betroffenen Wohnhaus dürften noch Menschen verschüttet sein. Das Haus ist einsturzgefährdet.

