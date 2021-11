Video: Zehntausende bei Anti-Corona-Demonstration in Wien

Einen Tag nach der Corona-Demonstration in Wien zog die Polizei am Sonntag Bilanz. 400 Anzeigen wurden erstattet, 36 davon aus strafrechtlichen Gründen, zwölf davon nach dem Verbotsgesetz. Sechs Personen wurden festgenommen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, sagte der Wiener Landespolizeivizepräsident Franz Eigner bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Dieses Video liegt auf YouTube