Video: Zehntausende Menschen bei Corona-Großdemonstration in Wien

An der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung und den kommenden Lockdown haben am Samstagnachmittag laut Polizei rund 35.000 Menschen teilgenommen, die FPÖ sprach gar von 100.000. Am Nachmittag zog ein Demozug über den Ring. Wie die APA aus Polizeikreisen erfuhr, soll in zumindest einem Fall versucht worden sein, einem Beamten die Schusswaffe aus dem Sicherheitsholster zu entreißen. Bis zum Nachmittag wurden mindestens zehn Menschen festgenommen.

Dieses Video liegt auf YouTube