Video: Zerbes-Kommission zeigt Mängel im Vorfeld des Wien-Anschlags

Der Terror-Anschlag von Wien ist aufgearbeitet, zumindest was den sicherheitsrelevanten Bereich betrifft. Die von Innen- und Justizministerium eingesetzte Kommission unter der Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes hat am Mittwoch ihren Abschlussbericht vorgelegt, der Versäumnisse im Sicherheitsapparat darlegt, aber auch die Pläne der Regierung bezüglich neuer Anti-Terror-Maßnahmen kritisiert. Zumindest Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will trotzdem an deren Umsetzung festhalten.

Dieses Video liegt auf YouTube