Video: Zoo-Elefanten bekamen Christbaumzweige zum Frühstück

Die Afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn haben am Dienstag wieder Christbaumzweige für die ganze Herde zum Frühstück bekommen. Die Tanne aus dem Bundesforste-Forstbetrieb Steyrtal in Oberösterreich, die zuvor den Kultur- und Weihnachtsmarkt Schönbrunn zierte, wurde heute gefällt und an die fünfköpfige Elefantenherde übergeben. "Diese hatte sichtlich Spaß mit der bereits traditionellen winterlichen Überraschung", hieß es in einer Aussendung des Zoos.

