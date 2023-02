Video: Zwei Arbeiter sterben bei Felssturz in Steyr

Zwei Menschen sind am Mittwoch in Steyr bei einem Felssturz getötet worden. Die Männer verrichteten laut Stadt Steyr Baggerarbeiten an der Konglomerat-Wand im Stadtteil Unterhimmel, als sich Felsstücke lösten und die beiden in den Tod rissen. Die Polizei und Stadt bestätigten, dass zwei Personen tödlich verunglückt seien. Unklar ist, ob es zudem noch Verletzte gibt. Für die betroffenen Häuser bestand bereits länger Betretungsverbot.

