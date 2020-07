Video: Zwei Corona-Cluster sorgten in Niederösterreich für Aufsehen

In einem Schlachtbetrieb in Eggenburg im Bezirk Horn in NÖ sind 29 Personen mit dem Coronavirus infiziert worden. 244 Mitarbeiter des Unternehmens wurden abgesondert. Die Zahl der Coronavirus-Fälle im Umfeld der Wiener Neustädter "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" stieg indes von vier auf neun. In der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg wurde unterdessen eine Maskenpflicht angeordnet.

Dieses Video liegt auf YouTube