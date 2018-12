Nach dem aufsehenerregenden Mafia-Mord am Freitagnachmittag in der Wiener Innenstadt hat es am Sonntag zwei Festnahmen gegeben. Die Handschellen klickten für einen 29-Jährigen, der die beiden Opfer des Schuss-Attentats zum Mittagessen begleitet hatte, und den 23-jährigen Montenegriner, der den Anschlag überlebt hat und seither in einem Wiener Spital behandelt wird.

