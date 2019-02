Am 20. Jahrestag der Lawinenkatastrophe von Galtür haben sich am Samstag in Tirol und in unmittelbarer bayrischer Nachbarschaft erneut tödliche Lawinenunglücke ereignet. Im freien Skigebiet von Kühtai (Bez. Imst) kam bei einem Lawinenabgang ein 27-jähriger Tscheche ums Leben. Im bayerischen Schwangau lösten sich drei Lawinen nebeneinander, dabei wurde ebenfalls eine Person getötet, so die Polizei.

