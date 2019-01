In Vorarlberg sind am Sonntag zwei Männer durch Lawinen ums Leben gekommen: Einer der beiden wurde in Damüls verschüttet. Zur Identität und Herkunft des Opfers sowie zum Unfallhergang konnte noch nichts gesagt werden. Der ORF hatte berichtet, bei dem Verschütteten handelt es sich um einen Deutschen. Zudem kam ein 26-jähriger Deutscher in Schoppernau im Bregenzerwald durch eine Lawine ums Leben.

