Video: Zwei Männer nach Tötung eines Mädchens in Wien festgenommen

Nach dem Fund der Leiche eines 13-jährigen Mädchens in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt hat die Polizei am Montagabend zwei Männer festgenommen. Die beiden afghanischen Staatsbürger, 16 und 18 Jahre alt, werden verdächtigt, das Mädchen getötet zu haben. Die Polizei kam durch Zeugenaussagen auf die Spur der Männer. Ob die 13-Jährige die beiden Männer gekannt hatte, war aber noch nicht klar.

