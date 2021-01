Video: Zweite Runde der Massentests in Wien angelaufen

In Wien ist am Freitag der Startschuss für die zweite Ausgabe der Corona-Massentests erfolgt. Bis 17. Jänner kann die Bevölkerung - wie schon beim ersten Mal - wieder an drei Standorten kostenlos einen Antigen-Schnelltest machen. Für den heutigen Auftakttag gab es mit Stand Vormittag insgesamt 14.692 Anmeldungen, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage mitteilte.

Dieses Video liegt auf YouTube