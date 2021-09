Video: Zweites Kind nach Bootsunfall bei Graz noch in Lebensgefahr

Bei einem Bootsunfall im Bezirk Graz-Umgebung sind am Freitag ein sechsjähriges Mädchen ertrunken und ein achtjähriges lebensgefährlich verletzt worden. Die Kinder waren mit den Eltern auf der Mur in Gössendorf unterwegs gewesen, als das Tretboot vermutlich aufgrund eines Lecks plötzlich unterging. Der Vater versuchte beide Mädchen ans Ufer zu bringen, konnte aber nur die Achtjährige retten. Sie befand sich am Sonntag laut Spital noch in Lebensgefahr.

