Die Messerattacken von Wullowitz (Bezirk Freistadt) haben ein zweites Todesopfer gefordert: Der Flüchtlingsbetreuer, der am Montag in einer Asylunterkunft in dem Grenzort in Oberösterreich niedergestochen worden war, ist verstorben. Das teilte die Polizei am Freitag unter Berufung auf das Kepler Uniklinikum mit. Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen zweifachen Mordes ermittelt.

