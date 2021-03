Viel Lob für Paket gegen Raser

Als Schritt in die richtige Richtung werden die von der Regierung geplanten Maßnahmen gegen Schnellfahrer begrüßt. Vielen Fachleuten gehen die Beschlüsse aber nicht weit genug.

Zwei aktuelle Fälle von Rasern: Am Dienstagabend bretterte ein Autofahrer durch das Ortsgebiet von Pinkafeld (Südburgenland) mit 131 km/h über die B63, wo 70 Stundenkilometer erlaubt sind. In Salzburg-Gnigl verfolgte kürzlich eine Zivilstreife der Polizei einen Raser durch eine Tempo-30-Zone. Der Lenker beschleunigte in der Bergerbräuhofstraße auf 83 km/h. Der Probeführerscheinbesitzer (20) wollte an einem Freitagabend für einen Lieferdienst Essen zustellen, ehe er gestoppt wurde. Bei der Fahrt "kamen ihm drei Fahrradfahrer entgegen, bei denen der vorgeschriebene Seitenabstand unterschritten wurde", ...