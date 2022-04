Viele Abschiebungen betreffen EU-Bürger

2021 mussten 9148 Personen Österreich verlassen. Ein großer Teil der Menschen, die abgeschoben werden, stammt aus der EU.

Wer sich illegal in Österreich aufhält, wird abgeschoben. 9148 Personen waren es, die im Jahr 2021 das Land verlassen mussten. Wer sich diese Zahlen genauer anschaut, wird überrascht sein. Der Großteil der Abschiebungen erfolgte in Staaten der Europäischen Union. Wobei von den 9148 Frauen und Männern, die ausreisen mussten, dies 4197 freiwillig machten. Bei 3359 Personen handelte es sich um eine "zwangsweise Außerlandesbringung", wie es in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) heißt. Die ...