Viele Besitzer geben aus Geldnot ihre Haustiere ab

Pferde, Schlangen, Hunde und Katzen: Die Haltungskosten sind oft nicht mehr leistbar. Die Tierschutzvereine platzen aus allen Nähten und verhängen Aufnahmesperren.

"Da wir aus finanziellen Gründen von einem Haus in eine Wohnung umziehen mussten und hier keine Haustiere erlaubt sind, suchen wir dringend einen guten Platz für Riko." Oder Xena: Auch für die Hündin werden als Abgabegrund "finanzielle Gründe" genannt. Die Liste derer, die bei "Schnauzerl Tierzuflucht" in Neumarkt am Wallersee anklopfen, weil sie sich aus Geldnot von ihren Lieblingen trennen müssen, ist lang.

"Manche können sich nicht einmal mehr das Hundefutter leisten", erzählt Linda Ann Pieper, Inhaberin des ...