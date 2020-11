Viele Erbstücke in den Safes

Beim Millionencoup auf Schließfächer in drei Banken waren IT-Profis am Werk. Die Kriminellen dürften das Sicherheitssystem geknackt und die PIN-Codes von Kunden ausspioniert haben.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen einem Hackerangriff in Schweden und dem Millionencoup auf Schließfächer in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg und Wien-Döbling? Der Grundstein für den spektakulären Einbruchsdiebstahl Mitte November könnte bei einer Cyberattacke auf die Zentrale von Gunnebo in Göteborg Mitte August gelegt worden sein, sagt der Linzer Cybersicherheitsexperte Jürgen Weiss.

Möglicherweise seien damals bei dem Weltkonzern, der auf integrierte Sicherheitslösungen spezialisiert ist, "Masterkey"-Passwörter für die Zutrittssysteme zur automatischen Safeanlage abgezogen worden. Damit könnten dann Computer fremdangesteuert ...