Viele Kinder brauchen PCR-Tests zum Skifahren

Ab 12 Jahren, da Ninja-Pass in Ferien nicht gilt: Seilbahner fordern Klarstellung durch Regierung.

Skifahren in Zeiten von Corona - was vor allem im Ausland im Vorjahr für Kopfschütteln und auch Kritik sorgte, hat sich in der Praxis als durchaus vertretbar erwiesen. "Laut der Gesundheitsagentur AGES gab es keine Infektionen in Skigebieten", sagt Simon Guggi, Sprecher von Snow Space Salzburg mit den Skigebieten Flachau, Wagrain und St. Johann.

Heuer wurde den Seilbahnen - wie der Gastronomie und Hotellerie - für alle Personen ab zwölf Jahren die 2G-Regel (ausreichend geimpft und genesen) verordnet. ...