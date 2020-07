Viele Kinder Opfer häuslicher Gewalt während Lockdown

Mit dem Lockdown in der Coronakrise hat in Oberösterreich die häusliche Gewalt vor allem gegen Kinder stark zugenommen. So wurden 64 Fälle dem Gewaltschutzzentrum zugewiesen, wo ein Elternteil gegen den Nachwuchs rabiat geworden ist, im gleichen Zeitraum 2019 waren es 26. Insgesamt sind vom 15. März bis 3. Mai die polizeilichen Einsätze im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent auf 228 gestiegen.

SN/APA (dpa)/Maurizio Gambarini Häusliche Gewalt in Quarantäne spürbar getiegen