Viele Unfälle im Pfingstverkehr

Schönes Wetter und länderübergreifende Ferien: Zu Pfingsten gelten Österreichs Straßen als überaus gefährlich. Warum die Polizei heuer besonders genau kontrolliert hat.

Staus, Blockabfertigungen, Unfälle, Schwerverletzte, Todesopfer - zu Pfingsten ereigneten sich auf heimischen Straßen auch heuer erneut zahlreiche Verkehrsunfälle. Dabei starben etliche Menschen. Etwa im Pongau (Salzburg), wo ein Motorradfahrer ums Leben kam, der mit seiner Maschine gegen einen Lkw prallte. In Tieschen (Steiermark) wurde ein Fußgänger von einem Autofahrer erfasst und getötet. Der Lenker flüchtete zunächst, konnte aber rasch ausfindig gemacht werden und zeigte sich geständig. Im Bezirk Hollabrunn (Niederösterreich) prallte ein Mann mit seinem Motordreirad gegen einen Baum und starb. Und in Klingenbach (Burgenland) kam eine 55-Jährige ums Leben, als ein 33-Jähriger beim Überholen frontal gegen den Pkw der Frau prallte. In Sankt Veit an der Glan in Kärnten kamen binnen zwei Stunden zwei Autolenker von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Bei einem Crash war ein Todesopfer zu beklagen,