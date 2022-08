Vielfältige Hilfe für ukrainische Flüchtlinge

In Michaelbeuern organisiert ein pensionierter Unternehmer einen sportlichen Aktionstag für jene große Gruppe von ukrainischen Waisenkindern, die seit März in St. Georgen im Attergau leben. Im Raum Schladming sucht die sogenannte Allianz Gelb-Blau Winterquartiere und Arbeitsplätze.

Die Hoffnungen, dass viele der Vertriebenen aus der Ukraine nach relativ kurzer Zeit in ihre Heimat zurückkehren können, haben sich längst zerschlagen. Das wirkt sich auch auf die Hilfsprojekte aus. Ein Beispiel dafür ist die Allianz Gelb-Blau in Schladming, zu der sich das Diakoniewerk, die steirische Stadtgemeinde sowie der dortige Rotary-Club mit Freiwilligen zusammengeschlossen haben. Koordinator der Arge ist Hannes Stickler, Betriebsdirektor der Klinik Diakonissen in Schladming. "Wir merken auch, dass das Interesse an Arbeit und Sprachkursen jetzt größer wird", ...