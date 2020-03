Vielfraßbaby "Odin" kam in Tierwelt Herberstein zur Welt

In der Tierwelt Herberstein, die derzeit wegen des Coronavirus geschlossen hat, hat es im Vielfraßgehege unerwartet Nachwuchs gegeben: Das junge Elternpaar, Malcolm und Sunna, ist seit August 2016 in der Oststeiermark beheimatet. Die Mutter brachte nun ein männliches Jungtier zur Welt. Die beiden verbringen ihre ersten Wochen noch in der Wurfbox, hieß es am Dienstag seitens der Tierwelt.

SN/APA (TIERWELT HERBERSTEIN)/MAG. "Odin" ist das erste Tierbaby im Jahr 2020 in Herberstein