Vier Beschuldigte nach Bankomat-Sprengung geständig

Nach der Bankomat-Sprengung in Fernitz (Bezirk Graz-Umgebung) am Mittwoch in den Morgenstunden sind vier der sechs festgenommenen Beschuldigten bei den Einvernahmen durch niederösterreichische Ermittler geständig gewesen. Das Sextett wurde in die Justizanstalt Graz überstellt, teilte Manuela Weinkirn vom Landeskriminalamt in St. Pölten am Donnerstagabend auf Anfrage mit.

SN/APA (LPD NÖ-LKA)/LPD NÖ-LKA Das LKA NÖ hatte die Tätergruppe seit November 2019 im Visier