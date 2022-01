Vier Festnahmen bei Coronademo in Wien

Bei den Protesten gegen die Coronamaßnahmen am Samstag in Wien sind laut Polizei vier Personen festgenommen worden. Zudem wurden mehrere Teilnehmer angezeigt. "Vor allem das unterschiedliche Teilnehmerfeld - Familien mit Kindern, aber auch Fußballhooligans und Identitäre, die nebeneinander marschieren - fordern Höchstleistungen von den Einsatzbeamten", so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Laut Polizei nahmen 40.000 Personen an Protesten teil