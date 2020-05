Vier lebensgefährlich Verletzte bei Frontalcrash

Bei einem Frontalcrash sind am Samstag in Atzelsdorf, einer Katastralgemeinde von Gaweinstal (Bezirk Mistelbach), fünf Personen verletzt worden, vier davon lebensgefährlich. Bei einem Abbiegemanöver auf der Kreuzung einer Landes- und einer Gemeindestraße kam es laut Rotem Kreuz zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Nach der Bergung der Verletzten kam es in beiden Fahrzeugen zu Explosionen.

SN/APA (Symbolbild)/HANS PUNZ Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz