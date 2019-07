Vier Pfoten unterstützt 29 verwaiste Geparden in Somaliland

Die österreichische Tierschutzorganisation Vier Pfoten unterstützt den Cheetah Conservation Fund (CCF) bei der Versorgung von 29 verwaisten Geparden in der halbautonomen somalischen Region Somaliland. Die Tiere sollten geschmuggelt werden, wurden jedoch von Behörden beschlagnahmt und befinden sich laut einer Aussendung von Vier Pfoten am Donnerstag in einem Schutzzentrum in Obhut von CCF.

SN/APA (Vier Pfoten)/ANGELA IONICA 29 verwaisten Geparden wird geholfen