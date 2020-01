Vier schwere Skiunfälle in Tirol

Vier schwere Skiunfälle haben sich Donnerstag in Tirol zugetragen. In Söll wurden - nur wenige Meter entfernt - ein Deutscher und sein 17-jähriger Sohn von zwei Unbekannten angefahren und schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Hintertuxer Gletscher rutschte ein Pole in steiles Gelände ab. In Sölden stießen ein Snowboarder und eine Skifahrerin zusammen.

Ein 33-jähriger Pole war am Hintertuxer Gletscher alkoholisiert über den Rand eines Verbindungsweges hinaus geraten und mehrere Meter in steiles Gelände abgerutscht. Er zog sich schwere Verletzungen am rechten Bein zu und musste vom Hubschrauber geborgen werden. In Sölden wurde einer 22-jährigen Niederländerin ein Zusammenstoß mit einem 32-jährigen deutschen Snowboarder zum Verhängnis. Die Skifahrerin blieb bewusstlos auf der Piste liegen und musste verletzt mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen werden. Der Snowboarder blieb unverletzt. Quelle: APA