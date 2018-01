Vier Schwerverletzte bei Unfall in Arlbergtunnel

Ein Unfall im Arlbergtunnel mit vier beteiligten Fahrzeugen hat am Sonntagnachmittag vier Schwerverletzte gefordert. Insgesamt wurden elf Personen verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei der APA mit. Zwei Personen wurden eingeklemmt und mussten aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Der Tunnel war für die Dauer von rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Die vier Schwerverletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik sowie in Spitäler in Zams, Bludenz und Feldkirch eingeliefert, berichtete die Polizei.

Am Sonntagnachmittag war ein britischer Lenker in dem fast 14 Kilometer langen Tunnel auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein deutsches und zwei schweizerische Autos gekracht. Zwei Personen waren eingeklemmt und mussten von Rettungskräften aus ihren Fahrzeugen geschnitten werden.

Bei dem Unfall kamen drei Deutsche aus der Nähe von Konstanz mit leichten Blessuren davon, sagte ein Beamter der Autobahnpolizei in Imst der Deutschen Presse-Agentur. Der Unfall hatte sich gegen 14.00 Uhr ereignet, um 16.30 Uhr konnte der Tunnel, der eine wichtige Verbindung zwischen Tirol und Vorarlberg ist, laut Asfinag schließlich wieder freigegeben werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich über den Arlbergpass umgeleitet. Zu größeren Staus kam es laut Asfinag nicht.

