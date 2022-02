Vier Todesopfer bei weiterem Lawinenabgang an Tiroler Grenze

An der tirolerisch-schweizerischen Grenze in Spiss (Bezirk Landeck) sind am Freitag bei einem Lawinenabgang vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst, teilte die Leitstelle Tirol der APA mit. Nähere Informationen zu Identität und Nationalität der Opfer waren vorerst nicht bekannt. Zum Einsatzort flogen zwei Schweizer Hubschrauber, ein österreichischer Notarzthubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL In Tirol wurden vier Menschen bei einem Lawinenabgang getötet