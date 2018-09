Vier Verletzte bei Attacke mit Pfefferspray in U-Bahn

Eine 24 Jahre alte Frau hat am Dienstagnachmittag in einem Waggon der U-Bahn-Linie U6 mit einem Pfefferspray offenbar wahllos andere Fahrgäste besprüht. Vier Personen, darunter ein vierjähriges Kind, wurden leicht verletzt. Der Zug hielt in der Station Handelskai an. Die Frau, die unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stand, wurde wegen Körperverletzung angezeigt, berichtete die Polizei.

SN/APA (Symbolbild)/HERBERT NEUBAUE Pfefferspray missbräuchlich verwendet