Vier Verletzte bei Zimmerbrand in Wien

Bei einem Zimmerbrand in der Nacht auf Mittwoch sind in einem Wohnhaus in Wien-Landstraße vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 89-Jährige war bereits bewusstlos, als sie von der Berufsfeuerwehr aus der Wohnung geborgen wurde. Auch ein 56-jähriger Mann sowie eine Mutter und ihr neunjähriger Bub wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz