Eine FPÖ-Geschäftsstelle wurde mit Molotowcocktails beworfen. Grundsätzlich ging die Zahl der politisch motivierten Straftaten in den vergangenen Jahren aber zurück.

Vier vermummte Personen haben in der Nacht zum Montag die Geschäftsstelle der niederösterreichischen FPÖ in St. Pölten in Brand gesteckt. Sie warfen Molotowcocktails auf das Gebäude. Die FPÖ veröffentlichte ein Video einer Überwachungskamera. Darauf ist zu sehen, dass die Vermummten ...