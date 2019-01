Vierfache Mutter in Amstetten erstochen

In Amstetten ist am Dienstagnachmittag eine vierfache Mutter erstochen worden. Die 40-jährige erlag nach Polizeiangaben im Krankenhaus ihren Verletzungen. Als Verdächtiger wurde der 37 Jahre alte Ehemann des Opfers festgenommen. Seine Einvernahme dauerte am Dienstagabend an. Das Motiv für die Bluttat blieb vorerst unbekannt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Der Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen