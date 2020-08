Vierfacher Geparden-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn hat Geparden-Weibchen Afra am 22. Juni Nachwuchs bekommen. Gut geschützt hat das Muttertier seine vier Jungtiere in den vergangenen Wochen in einer Wurfhöhle großgezogen. "Gestern sind die Jungtiere zum ersten Mal noch ganz zaghaft herausgetapst", berichtete Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck am Dienstag.

SN/APA (TIERGARTEN SCHÖNBRUNN)/DANI Die vier Neuankömmlinge samt Mama